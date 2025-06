Antikes Festival im Museumspark Bramsche-Kalkriese: Darsteller zeigen Kampftechniken und geben Einblicke in die Handwerkskunst. Das lockt viele Zuschauer an.

Bramsche - Zeitreise in die antike Welt: Mehr als 300 Darsteller aus ganz Europa haben sich am Wochenende bei den Römer- und Germanentagen im Osnabrücker Land versammelt. Sie spielten beim Antiken-Festival im Museumspark in Bramsche-Kalkriese in historischen Kostümen den Alltag vor rund 2.000 Jahren nach. Die Veranstaltung sei gut besucht gewesen, sagte eine Sprecherin des Varusschlacht-Museums.

Bei einer Olympiade zeigten die Römer- und Germanendarsteller Kampftechniken und Marschformationen aus der Zeit der Varusschlacht. Auch Fechtvorführungen mit Lanze und Schwert gehörten zum Programm. Auf einem Exerzierplatz war zu sehen, wie die Legionärsdarsteller die bekannte „Schildkröte“, eine Gruppen-Gefechtsposition, und ihre Ausrüstung präsentierten. Die Besucherinnen und Besucher erhielten zudem Einblicke in die Handwerkskunst der Römer und Germanen. Sie erfuhren Wissenswertes etwa zum Pfeil- und Bogenbau sowie zum Hausbau und zur Färberei.

Das Varusschlacht-Museum in Kalkriese erforscht die Geschichte der historischen Schlacht zwischen Römern und Germanen im Jahr 9 nach Christus. Mit Tausenden archäologischen Spuren zählt der Ort als ein möglicher Schauplatz der Schlacht.