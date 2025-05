Berlin - Jedes zweite Berliner Kind im Alter von 7 bis 14 Jahren ist Mitglied in einem Sportverein. Knapp 140.000 Kinder in dem Alter wurden in diesem Jahr in den Vereinen der Stadt gezählt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das seien rund 48,8 Prozent der Berliner Kinder in dieser Altersgruppe. Bei den 15- bis 20-Jährigen waren demnach 41,3 Prozent in einem Verein aktiv (rund 56.000 Kinder und junge Erwachsene).

Insgesamt sind den Angaben zufolge in diesem Jahr knapp 710.000 Berliner Mitglied in einem Sportverein oder einer Betriebssportgemeinschaft - fast 26.000 Menschen (3,8 Prozent) mehr als 2024. Damit sei jeder fünfte Berliner im Vereins oder Betriebssport aktiv, hieß es. Männer (465.000 Mitgliedschaften) seien nahezu doppelt so häufig in Vereinen organisiert wie Frauen (243.000 Mitgliedschaften). In der Pandemie war die Zahl kurz eingebrochen.

Fußball-Clubs haben die meisten Mitglieder

Fast die Hälfte der Mitglieder (46,9 Prozent) ist in Großvereinen mit mehr als 2.000 Mitgliedern organisiert. Die mitgliederstärksten Berliner Vereine sind den Angaben zufolge der 1. FC Union Berlin mit knapp 70.000 Mitgliedern, gefolgt von Hertha BSC mit rund 58.000 und der Sektion Berlin des Deutschen Alpenvereins mit knapp 27.000 Mitgliedern. Die Zahl der Vereine sank im Vergleich zum Vorjahr um 19. Insgesamt gibt es dieses Jahr 1.904 Vereine in Berlin, wie es hieß.