Templin - Für eine Meldebescheinigung müssen Berlinerinnen und Berliner nicht mehr ins Bürgeramt. Es soll sie künftig als digitale Dienstleistung geben. Berlins Chief Digital Officer und Staatssekretärin für Digitalisierung, Martina Klement, will die digitale Meldebescheinigung am Mittwoch für das Land Berlin offiziell in Betrieb nehmen, wie die Senatskanzlei am Dienstag ankündigte. Mit dem neuen Service werde allen Berlinerinnen und Berlinern unkompliziert die Möglichkeit geboten, eine Meldebescheinigung online und sogar gebührenfrei zu bekommen.

Aus Klements Sicht ist das eine Win-Win-Situation, denn auch die Bürgerämter würden auf diese Weise entlastet. Positiver Nebeneffekt: Dadurch würden wichtige Kapazitäten für andere Dienst- und Beratungsleistungen in den Bürgerämtern frei. In Berlin haben die Bürgerämter im vergangen Jahr den Angaben zufolge rund 137.000 Meldebescheinigungen ausgestellt.

Die vom Land Berlin entwickelte digitale Meldebescheinigung ist eine „Einer-für-alle-Dienstleistung“. Das heißt: Eine neue digitale Lösung wird anderen Bundesländern ebenfalls zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Ab 2024 soll die Online-Meldebescheinigung dann auch in anderen Ländern und Kommunen genutzt werden können.

Klement gab den Startschuss für das neue digitale Bürger-Angebot im Rahmen der Messe Smart Country Convention. Ganz im Zeitplan ist der schwarz-rote Senat damit nicht. Berlins Regierungschef Kai Wegner hatte bei der Senatsklausur im Juni angekündigt, die digitale Meldebescheinigung starte im Oktober.