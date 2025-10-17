Zum Dresdner Semperopernball gehört neben Walzerklängen auch ein Live-Konzert. Im nächsten Jahr gibt es dort Rock’n’Roll zu hören.

Dresden - Dick Brave wird der musikalische Star des Semperopernballs 2026 sein. Zusammen mit seiner Band wird die Rockabilly-Kunstfigur ein Live-Konzert in der Dresdner Oper spielen. Der Sänger kündigte ein Feuerwerk des Rock'n'Roll an: „Es wird eine große Party“, sagte der 53-Jährige.

Hinter Dick Brave steckt der Popsänger Sasha, der 1998 mit der Ballade „If You Believe“ internationale Erfolge feierte. 2002 begann er das Projekt Dick Brave and the Backbeats, das ebenfalls eine hohe Beliebtheit erreichte. Nach zwölf Jahren Pause ist Dick Brave seit diesem Jahr wieder zurück.

Der Semperopernball wird am 6. Februar 2026 unter dem Motto „Film ab!“ stattfinden. Das Menü, die Cocktails und vor allem das Programm sollen dem Titel angepasst werden, wie der Vorsitzende des Vereins Semperopernball e.V., Gerhard Müller, sagte. Auch Dick Brave kündigte an, sich einen passenden Song dazu zu überlegen.

Ticketkontingent wird aufgestockt

Welche Moderatoren durch die Ballnacht führen werden, ist noch offen. Ihre Vorstellung wurde wegen Krankheit auf November verschoben. Wer noch ein Ballticket erwerben möchte, hat dazu die Chance: Zwar seien 80 Prozent der Karten schon verkauft, aber das Kontingent werde jetzt noch einmal um knapp 400 Karten erhöht, sagte Müller. Lediglich Flaniertickets seien nicht mehr zu haben.