Kaffee treibt die meisten von uns an und ist im Allgemeinen für alles Mögliche gut. Im Speziellen nicht so ganz. Betrifft Liebhaber von Instant-Kaffee, sagt eine aktuelle Studie der Hubei-Universität für Medizin in China.

Krümel-Kaffee macht blind – das ist die extrem zugespitzte These der Wissenschaftler. Gilt allerdings nur für Menschen, die genetisch vorbelastet sind. Hier erhöht sich das Risiko massiv, an sogenannter altersbedingter Makula-Degeneration (AMD), der häufigsten Ursache für schleichenden Sehverlust im Alter, zu erkranken.

Gleichzeitig hatte der Konsum von „normalem“ Kaffee keine Auswirkungen auf die Sehkraft der Probanden. Alles erstmal noch im Teststadium, sagen die Autoren der Studie. Dennoch kann Vorsicht nicht schaden. Krümelkaffee vorerst also besser mit Vorsicht genießen. Frisch gemahlen und per Filter oder Stempel-Kanne gebrüht, Espresso aus der megateuren Siebträgermaschine schmeckt ohnehin viel besser.

Alles in allem kein Grund zur Panik. Abwarten und (richtigen) Kaffee trinken – und (ja, Wortwitz) erstmal mal sehen, was die weiteren Forschungsergebnisse bringen.