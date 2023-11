Erfurt/Berlin - Die geringe Tarifbindung sowie Tarifflucht von Unternehmen in Thüringen sorgt nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für hohe Einnahmeverluste der Sozialkassen und des Staates. Der Schaden im Freistaat summiere sich auf jährlich 1,3 Milliarden Euro bei den Sozialversicherungen und 1,1 Milliarden Euro bei der Einkommensteuer, teilte der DGB am Montag in Berlin auf Grundlage eigener Berechnungen mit. Die mangelnde Tarifbindung schmälere zudem die Kaufkraft der Beschäftigten.

„Wer in Thüringen nicht nach Tarif bezahlt wird, hat im Jahr - betrachtet über alle Branchen und Berufe hinweg - durchschnittlich netto 4076 Euro weniger auf dem Lohnzettel als tarifgebundene Beschäftigte“, erklärte der DGB. Die Beschäftigten, die unter Flächentarifverträge fielen, hätten rund 1,9 Milliarden Euro mehr pro Jahr im Portemonnaie.

Laut DGB wird bundesweit nur etwa jeder zweite nach Tarifvertrag bezahlt. „Diese Entwicklung macht uns große Sorgen“, erklärte der DGB-Bezirksvorsitzende Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Er kündigte ein Gewerkschaftskampagne für eine Tarifwende an. „Wir wollen mehr Tarifschutz für die Beschäftigten.“ Eine höhere Tarifbindung sorge für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen und stärke über mehr Nachfrage das Wirtschaftswachstum.

Der DGB forderte, dass öffentliche Aufträge und Fördergelder generell nur an Unternehmen vergeben werden, die Tarifverträge anwenden. In Thüringen sichert das neue, vom Landtag beschlossene Vergabegesetz bestimmte Lohnstandards. Auch in der Privatwirtschaft solle es gesetzliche Änderungen geben, so der DGB. Bei Auf- oder Abspaltung von Unternehmen sollten Tarifverträge bis zu einer neuen Regelung fortgelten. Zudem müsse es leichter werden, Tarifverträge für alle Unternehmen einer Branche allgemeinverbindlich zu erklären.

Nach Angaben des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft erhält auch nur etwa die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland am Jahresende eine Sonderzuwendung - ein 13. Monatsentgelt, betriebliche Sonderleistung oder Weihnachtsgeld. Ein wesentlicher Einflussfaktor, ob Beschäftigte Weihnachtsgeld erhielten, sei die Tarifbindung des Unternehmens.