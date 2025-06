Deutschlands Tennisspielerinnen sind längst keine Weltspitze mehr. Im Herbst kämpfen Eva Lys und Co. im Billie Jean King Cup gegen den Abstieg aus der höchsten Liga. Die Vorzeichen stehen gut.

Deutsches Tennis-Team spielt in Bayern um Klassenerhalt

Doppelspezialistin Laura Siegemund will in der Weltgruppe bleiben.

Ismaning - Die deutschen Tennisspielerinnen wollen den Klassenerhalt in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups vor Heimpublikum perfekt machen. Das Team von Kapitän Rainer Schüttler absolviert die Playoffs im Herbst im bayerischen Ismaning und trifft auf Belgien und die Türkei.

Die Begegnungen finden vom 14. bis 16. November statt. An jedem Spieltag stehen sich zwei Nationen in zwei Einzel- sowie einem Doppelmatch gegenüber. Nur der Gruppensieger darf nächstes Jahr in der höchsten Liga um den wichtigsten Mannschaftstitel im Damentennis spielen.

„Das wird im November ein Highlight für ganz Tennis-Deutschland, aber vor allem auch für die Region Bayern, wo letztmalig 2013 eine unserer Tennisnationalmannschaften gastierte“, äußerte DTB-Präsident Dietloff von Arnim.

DTB-Team diesmal in Bestbesetzung?

Durch klare Niederlagen gegen die Niederlande und Großbritannien hatte die Auswahl um Tatjana Maria und Jule Niemeier im Frühjahr den Einzug in die Finalrunde klar verpasst. Damals musste das deutsche Tennis-Team auf Eva Lys verzichten. „Es ist toll, dass wir wieder in Deutschland spielen und mit dem Rückhalt unserer Fans in die Playoffs gehen. Mit ihnen gemeinsam wollen wir uns für die Weltgruppe 2026 qualifizieren“, sagte Schüttler.