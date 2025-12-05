In Berlin könnte die Temperaturanzeige im Abendverlauf noch unter den Gefrierpunkt fallen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glättegefahr.

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Berlin vor glatten Straßen. Vom späteren Abend an bis Samstagmorgen bestehe Glättegefahr, teilte der DWD mit. Vor allem beim Aufklaren könnte leichter Frost bei Temperaturen von minus 1 Grad auftreten. Samstags bleibt es tagsüber leicht bewölkt, am Vormittag aber weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte sollen zwischen 3 und 5 Grad liegen.