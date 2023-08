Regenwolken ziehen in der Morgendämmerung über einen Windpark bei Westhausen.

Erfurt/Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Samstagnachmittag vor starken Gewittern in Teilen Thüringens gewarnt. Betroffen von der Warnung der Stufe zwei von vier waren die Landkreise Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt, Gotha, Wartburgkreis, Saale-Orla-Kreis, Unstrut-Hainich, Landkeis Sömmerda, Hildburghausen, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, Suhl und Erfurt, wie der DWD am Samstag mitteilte. An der Bleilochtalsperre im Saale-Orla-Kreis läuft seit Freitagabend das bundesweit bekannte Festival „SonneMondSterne“.