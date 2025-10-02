Über 900 Bewerbungen gingen ein, am Schluss gab es 16 Landessieger. Das macht die Thüringer Gewinner so besonders.

Ein Projekt in Sonneberg hat den Deutschen Nachbarschaftspreis erhalten. (Symbolbild)

Sonneberg - Ein Projekt zur Belebung von Leerstand in Sonneberg ist Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis. Dort haben Anwohner im ländlichen Ortsteil Haselbach eine Wohnung zum Treffpunkt für Kinder, Eltern und Senioren umgebaut, wie die Nebenan.de-Stiftung mitteilte. Das Projekt Ellerlä des Bürgervereins Haselbach erhält somit 2.000 Euro Preisgeld.

Deutschlandweit wurden 16 Siegerprojekte aus über 900 Bewerbungen gekürt. Prämiert wurde „das herausragende Engagement nachbarschaftlicher Initiativen und Projekte, die sich mit Herzblut für ein lebendiges Zusammenleben einsetzen“, so die Stiftung.