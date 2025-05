Mai und Juni gelten gemeinhin als die Monate, an denen es am wildesten am Ballermann zugeht. Zwei neue Zwischenfälle scheinen dies zu bestätigen.

Palma - Kaum ist die Urlaubssaison auf Mallorca angelaufen, meldet die Polizei zwei gewaltsame Zwischenfälle mit deutscher Beteiligung. Beide ereigneten sich am Ballermann an der Playa de Palma: In einem Fall wurden drei deutsche Touristen von einer Diebesbande überfallen und brutal attackiert, in einem anderen gerieten vier Urlauber mit einem Motorradfahrer in eine handfeste Auseinandersetzung – sogar ein Schlagstock kam dabei zum Einsatz.

Wie die Nationalpolizei mitteilte, wurden vorige Woche zwei Männer im Alter von 37 und 24 Jahren festgenommen. Sie sollen einer Bande angehören, die bereits am 11. April drei deutsche Urlauber überfallen haben soll. Ein Täter raubte den Touristen demnach Handy, Kreditkarten und Bargeld, als diese nachts auf dem Weg zurück ins Hotel waren. Zwar konnten die Urlauber den Mann stellen, doch dann tauchten zwei Komplizen auf, die unvermittelt auf die Opfer einschlugen. Erst als einer der Deutschen bewusstlos am Boden lag, flüchteten die Angreifer. Nach dem dritten Tatverdächtigen werde weiterhin gefahndet.

Im zweiten Fall waren vier Deutsche im Alter von 48 und 49 Jahren nach einer Mitteilung der Ortspolizei in einer Fußgängerzone unterwegs, als ein Motorrad dicht an ihnen vorbeiraste. Die Urlauber beschwerten sich. Es kam zur Diskussion und einer Rangelei mit dem Motorradfahrer. Dieser erhielt Verstärkung von einem Freund, der mit einem Schlagstock anrückte. Einer der Urlauber habe bei der Rangelei aber nur leichte Verletzungen erlitten, hieß es.

Mai und Juni gelten gemeinhin als die Monate, in denen es am Ballermann am wildesten zugeht. Dann zieht es vor allem zahlreiche junge Urlauber auf die Insel – nicht selten kommt es unter Alkoholeinfluss zu Exzessen.