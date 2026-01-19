Im vergangenen Herbst hat die Vogelgrippe die Thüringer Geflügelhalter in Atem gehalten. Nun hat sich die Situation entspannt - aber nicht überall.

Erfurt - Nach den großen Vogelgrippe-Ausbrüchen im Herbst hat sich die Lage in Thüringen entspannt. Seit Anfang des Jahres sei das H5N1-Virus lediglich viermal festgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Dabei handle es sich um Schwäne im Unstrut-Hainich-Kreis. Hausgeflügelbestände seien derzeit nicht betroffen.

Im vergangenen Herbst hatte die Geflügelpest unter anderem unter Kranichen am Stausee Kelbra grassiert und Hunderte Todesfälle verursacht. Auch mehrere Geflügelbetriebe waren betroffen. In weiten Teilen des Freistaats galt eine Stallpflicht für Geflügel. Die ist inzwischen fast überall aufgehoben.

In zwei Ortsteilen im Eichsfeld gibt es laut Ministerium aber aktuell wieder strengere Vorgaben für Geflügelhalter. Hintergrund ist ein Ausbruch in einem Legehennenbestand im nahen Landkreis Göttingen in Niedersachsen.