Erfurt - Die Ökostromproduktion in Thüringen hat im Jahr 2022 deutlich zugelegt. Insgesamt stammten 6813 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien und damit 13,9 Prozent mehr als 2021, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Der Anteil von Windkraft, Photovoltaik und Co. an der im Freistaat produzierten Strommenge erhöhte sich demnach von 59,6 Prozent auf 63,8 Prozent.

Fast die Hälfte des Stroms aus Erneuerbaren stammte den Statistikern zufolge aus der Windkraft. Mit 3068 Gigawattstunden erzeugten Thüringer Windräder 13,3 Prozent mehr Strom als im Vorjahr. Mit einem Zuwachs von 21,2 Prozent auf 1818 Gigawattstunden legte die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen noch deutlicher zu.

Die Statistiker wiesen darauf hin, dass Thüringen auch Strom importieren müsse, um den Bedarf aller Verbraucher zu decken. Im Jahr 2021 seien das 5356 Gigawattstunden gewesen - 10 030 Gigawattstunden stammten damals aus heimischer Erzeugung. Für 2022 liege noch kein Wert vor.