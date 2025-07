Oldenburg - Weil ein Autofahrer eine Auffahrt verpasst hat, ist er als Falschfahrer zunächst auf eine Landstraße und dann auf die Autobahn 29 bei Oldenburg aufgefahren. Nachdem der 45-Jährige über die eigentliche Ausfahrt auf die Autobahn aufgefahren sei, habe er in einer Baustelle gewendet und sei auf der richtigen Seite weiter in Richtung Bremen gefahren, sagte ein Polizeisprecher.

Ein anderer Autofahrer hatte das Wendemanöver am Samstag bemerkt und die Polizei gerufen. Er folgte demnach dem Wagen und lotste Polizisten so zu dem Geisterfahrer. Schließlich hielten die Beamten den Wagen an und kontrollierten dessen Fahrer. Neben dem Mann sollen fünf weitere Menschen in dem Wagen gesessen haben. Der 45-Jährige sei seinen Führerschein nun mindestens einen Monat los, hieß es.