Erfurt - In Thüringen sind im ersten Quartal dieses Jahres deutlich mehr Gewerbe an- und abgemeldet worden als im Vorjahreszeitraum. Die Gewerbeämter meldeten in den ersten drei Monaten 2023 insgesamt 3430 Gewerbeanmeldungen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Demnach sind das über 400 (rund 13 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen betrug mehr als 3340, knapp 390 Abmeldungen (rund 13 Prozent) mehr als im ersten Quartal 2022. Den Statistikern zufolge kamen auf 100 Anmeldungen insgesamt 97 Abmeldungen - im Jahr zuvor waren es 98 Abmeldungen gewesen.

Laut Statistikern entfielen vier Fünftel aller Gewerbeanmeldungen (rund 81 Prozent) auf gewerbliche Neugründungen. Hauptgrund für die Gewerbeabmeldungen (mit 80 Prozent) war die vollständige Aufgabe des Gewerbes. Die meisten Gewerbeanmeldungen (knapp 840), aber auch die meisten Gewerbeabmeldungen (über 850) gab es im Bereich „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“. Bei den „sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“, wie Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau, Zeitarbeitsfirmen, Reisebüros oder Reiseveranstaltern, wurden knapp 460 Anmeldungen und knapp 440 Abmeldungen gezählt.