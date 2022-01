Designer der Stars: Modeschöpfer Nino Cerruti gestorben

Er gehörte zu den ganz Großen in der Modebranche. Seine Marke stand für Eleganz, in Hollywood kleidete er die berühmtesten Stars ein. Jetzt ist Nino Cerruti im Alter von 91 Jahren gestorben.

Biella/Vercelli - Der berühmte italienische Modeschöpfer Nino Cerruti ist tot. Die Firmen-Mitarbeiter seien am Samstag über seinen Tod informiert worden, bestätigte das Unternehmen Lanificio Fratelli Cerruti der Deutschen Presse-Agentur.

Cerruti starb demnach im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus im Vercelli, das zwischen Turin und Mailand liegt. „Für die Familie, Freunde und Mitarbeiter von Lanificio Cerruti und die gesamte italienische Modewelt ist heute ein sehr trauriger Tag, wegen des Todes von Signor Nino“, schrieb das Unternehmen aus Biella im Nordwesten Italiens in einem Facebook-Post. „Wir haben einen talentierten Mann und außergewöhnlichen Designer verloren.“

Cerruti war bekannt für seinen gelben Pullover. Seine Marke und sein Stil standen in der Modewelt für Eleganz. Der Italiener schaffte es bis nach Hollywood, wo er internationale Stars für deren Filme einkleidete. 1994 wurde er außerdem zum offiziellen Designer für das Formel-1-Team der italienischen Traditionsmarke Ferrari.

Eigentlich hatte er andere Pläne

Cerruti kam am 25. September 1930 in Biella zur Welt. Seiner Familie gehörte die 1881 gegründete Stofffabrik Lanificio Fratelli Cerruti. Schon mit 20 Jahren erbte er das Unternehmen, nachdem sein Vater starb, und schmiss dafür sein Studium in Philosophie und Journalismus.

Mit seiner Modelinie „Hitman“ machte er schon bald in der internationalen Modewelt auf sich aufmerksam. Heutige Designer-Schwergewichte wie Giorgio Armani arbeiteten in den 1960er Jahren für ihn. 1967 eröffnete Cerruti in der französischen Mode-Metropole Paris seine erste Boutique, Cerruti 1881, und baute sein Mode-Imperium bis nach Fernost aus. Für seine Kreationen erhielt er weltweit Auszeichnungen.