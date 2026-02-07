Der VfL Osnabrück hat das Landesderby gewonnen. Gegen den TSV Havelse gibt es einen Sieg.

Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Heimsieg geschafft. Im Niedersachsen-Derby gegen den TSV Havelse gab es ein 2:0 (0:0). Patrick Kammerbauer (59.) und Robin Meißner (78.) erzielten an der Bremer Brücke die Tore für die Gastgeber. Osnabrück blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Gegentor.

In der Drittliga-Tabelle sind die Osnabrücker mit 42 Zählern nun Zweiter hinter Spitzenreiter Energie Cottbus (44 Punkte). Allerdings haben der SC Verl (41), Aufsteiger MSV Duisburg (40) und Rot-Weiß Essen (39) ein Spiel weniger absolviert. Alle drei Clubs spielen erst am Sonntag, Duisburg und Verl treffen dann zum Abschluss des 23. Spieltages aufeinander. Essen muss in Aachen antreten. Havelse bleibt Tabellen-Vorletzter.

Vor 14.037 Zuschauern in Osnabrück war der VfL die bessere Mannschaft und ging durch den Treffer des Ex-Braunschweigers Kammerbauer verdient in Führung. Mit einem Konter sorgte Meißner dann für die Entscheidung. Der vom Zweitligisten Dynamo Dresden ausgeliehene Meißner hatte auch die Führung der Osnabrücker vorbereitet.