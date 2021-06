Der Sommer startet nächste Woche durch

Mohnblumen in einem Getreidefeld in der Wetterau. In der nächsten Woche wird es warm.

Offenbach - Nach einem leichten Temperaturrückgang startet der Sommer in der kommenden Woche wieder richtig durch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet von Mittwoch an Höchsttemperaturen von mehr als 35 Grad.

Selbst nachts sinken die Werte in den Ballungsräumen den Angaben zufolge nicht unter die 20-Grad-Marke - was einer Tropennacht entspricht. „Etwas drastischer formuliert könnte man sagen, dass sich der Sommer zu seiner ersten Hitzewelle aufschwingt“, sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach.

Ursache für den erneuten Wetterwechsel ist Hoch „Yona“, das Deutschland nicht nur einen Hitzeschub, sondern auch viel Sonne beschert. Bereits am Montag werden laut DWD an der Mosel und der Saar sowie in Rheinnähe Temperaturen von mehr als 30 Grad erreicht. Dazu weht ein nur schwacher bis mäßiger Wind. Am Dienstag ist es im Norden und in der Mitte meist freundlich und trocken, im Süden überwiegend sonnig. Im Westen und Südwesten werden 30 bis 32 Grad, im Norden um 22 Grad erreicht.

DWD-Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Am Sonntag (13.06.2021) zunächst wolkig bis stark bewölkt, am Nachmitttag zunehmend heitere Abschnitte, niederschlagsfrei. Mäßig warm mit 19 bis 21, im Harz mit 15 bis 19 Grad. Schwacher bis mäßiger, vereinzelt stark böig auffrischender Nordwestwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar. Temperaturrückgang auf 11 bis 7 Grad. Schwachwindig.

Am Montag (14.06.2021) durchweg sonnig, abends in der Altmark aufziehende Bewölkung, kein Niederschlag. Maxima zwischen 26 und 28, im Harz zwischen 22 und 26 Grad. Schwachwindig. In der Nacht zum Dienstag auf alle Landesteile ausbreitende Wolkendecke, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 15 und 11 Grad. Schwacher Wind.

Am Dienstag (15.06.2021) zunächst stark bewölkt bis bedeckt, im Tagesverlauf vermehrt Auflockerungen und Sonnenschein, niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 20 und 24 Grad. Schwacher nördlicher Wind. In der Nacht zum Mittwoch wolkig und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 14 und 9 Grad. Schwachwindig.