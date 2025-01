Die Anmeldung für den alljährlichen Thüringer Denkmalschutzpreis geht in die nächste Runde.

Die Bewerbungen für den Thüringer Denkmalschutzpreis laufen an. (Archivbild)

Erfurt - Für besonderes Engagement im Hinblick auf Denkmalschutz soll auch 2025 der thüringische Denkmalschutzpreis vergeben werden. Bewerbungen dafür sind bis zum 15. März möglich, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mitteilte. Der Preis in Höhe von 40.000 Euro kann etwa an Einzelpersonen, Vereine und andere Gruppen verliehen werden, die besonderes Engagement im Bereich der Denkmalpflege gezeigt haben, mit besonderen wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet hervorstechen oder am Erhalt denkmalgeschützter Substanz langjährig mitgewirkt haben. Die Nominierungen nehmen die unteren Denkmalschutzbehörden vor.