Nach 25 Jahren sprudelt der Glasmosaikbrunnen wieder. Früher schmückte er das Gelände des Staatsratsgebäudes der DDR. Heute liegt dort eine Privatuni.

An den Brunnen grenzt das ehemalige Staatsratsgebäude der DDR, das heute eine Uni ist.

Berlin - Der denkmalgeschützte Glasmosaikbrunnen der DDR-Künstlerin Ortrud Lerch ist nach 25 Jahren Stillstand wieder in Betrieb. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner kam zur Wiedereinweihung und hielt eine Eröffnungsrede.

Der Brunnen befindet sich auf dem Gelände der Privatuniversität European School of Management and Technology (ESMT), die auf der Museumsinsel in Mitte liegt. Das Haus war früher das ehemalige Staatsratsgebäude der DDR.

Zur Einweihung kamen auch ESMT-Präsident Jörg Rocholl und der Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamts, Christoph Rauhut. Gemeinsam mit Wegner betätigten sie den Knopf, der den Start für die Wasserfontäne des Brunnens gab.

Nach Angaben der Uni wurde die Restaurierung durch die Unterstützung des Landesdenkmalamts, Bundesmittel des Kulturstaatsministers sowie Privatspenden und Eigenmittel ermöglicht.