Ein Trecker im Graben und ein Rettungshubschrauber im Einsatz: Bei einem heftigen Crash erleiden drei Menschen schwere Verletzungen.

Werdum - Bei einem Verkehrsunfall in Werdum (Landkreis Wittmund) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto und ein Trecker kollidierten, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Traktor in Richtung Werdum unterwegs, als das entgegenkommende Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Trecker wurde durch den Aufprall in einen Graben gestoßen, der Wagen blieb auf der Straße stehen.

Der Treckerfahrer habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er möglicherweise ein Bein verliere, sagte ein Polizeisprecher. Auch die beiden Insassen des Autos, ein älteres Urlauberpaar, wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.