„Nicht kürzen – handeln“: Unter diesem Motto zogen Menschen zum Roten Rathaus. Was die Demonstranten an den Einsparungen des Senats besonders kritisieren.

Berlin - Mehr als tausend Menschen haben in Berlin-Mitte gegen die Sparpolitik des Senats demonstriert. Unter dem Motto „Berlin ist #unkürzbar“ kamen sie am Nachmittag in der Nähe des Abgeordnetenhauses zusammen und liefen zum Roten Rathaus. Aufgerufen zu dem Protest hatte ein Bündnis von Gewerkschaften und Umweltinitiativen sowie Vertretern aus Bildung, Kultur und Sozialbereich. Die Veranstalter sprachen von 2.000 Teilnehmern.

Auf den Plakaten der Demonstranten stand „Nicht kürzen - handeln“ und „Mieter sind keine Zitronen“. Die Sparpolitik sei eine politische Entscheidung, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährde und rechten Kräften Auftrieb gebe, erklärte ein Sprecher. Die Folgen seien überlastete Schulsozialarbeit, erschöpfte Pflegekräfte und fehlende Beratungsangebote.