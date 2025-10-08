Die Gruppe „Neue Generation“ klebt ein Plakat vor den Eingang und spricht von „mafiösen Machtverflechtungen“. Der Angriff richtet sich gegen die CDU.

Berlin - Erneut haben Demonstranten eine Blockadeaktion in Berlin gestartet, die sich gegen die CDU richtete. Mehrere Aktivisten klebten ein Plakat vor den Eingang des Hauses des Wirtschaftsrates, eines CDU-nahen Verbandes in der Luisenstraße, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auf dem Transparent stand „Merz Mafia“. Einige Aktivisten gelangten auch in das Gebäude.

Die Gruppe „Neue Generation“ teilte mit, sie wolle so „mafiös organisierte Machtverflechtungen und deren Einfluss auf die Politik“ offenlegen. Am Montag gab es eine ähnliche Aktion an der CDU-Bundeszentrale. Die Polizei nahm einige der 20 Demonstranten vorläufig fest.