Die Hotel- und Gaststättenbranche hat aktuell weniger Schwierigkeiten als vor ein paar Jahren, Auszubildende zu finden. Trotzdem will sie weiter Werbung für ihre Jobs machen.

Dehoga will für Gastgewerbe begeistern - Azubizahlen steigen

Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein (l) und Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) in Dresden. Der Gaststättenverband Dehoga will Praxisberater für die Branche begeistern.

Dresden - Das Gastgewerbe in Sachsen verzeichnet wieder steigende Azubizahlen, will aber trotzdem weiter für die Branche werben. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga organisiert dafür eine „Trend(Job)Tour“. Dabei werden Praxisberater eingeladen, die verschiedenen Arbeitswelten in der Branche kennenzulernen.

Die Idee sei, die Praxisberater zu gewinnen, damit diese die Begeisterung für die Tourismusbranche später in den Schulen weitergeben, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein. Die Berater bieten in den Schulen eine Berufsorientierung an.

Aktuell steigen die Azubizahlen im sächsischen Gastgewerbe laut Dehoga an. Das Plus habe in den vergangenen Jahren zwischen drei und fünf Prozent gelegen. „Die Betriebe finden wieder Azubis“, sagte Klein. Werbung sei dennoch weiter nötig. „Man muss immer dranbleiben.“