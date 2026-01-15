Eine angebliche DDR-Kolonie auf dem Mond begeistert derzeit Tausende in den sozialen Netzwerken. KI-generierte Videos zeigen den sozialistischen Staat als Gesellschaft im Weltraum.

Magdeburg/Halle (Saale). – Utopische Videos über eine angebliche DDR-Kolonie im All sorgen derzeit auf Instagram, YouTube und TikTok und für große Aufmerksamkeit.

Lesen Sie auch: Krimi, Spuk und Sandmännchen: Diese DDR-Serien muss jeder Ossi kennen!

Tausende verfolgen die KI-generierten Clips, in denen der sozialistische Staat nicht untergegangen ist, sondern rund 380.000 Kilometer von der Erde entfernt weiterexistiert: auf dem Mond.

Shopping-Tipp: Buch "Geschichte der Weltraumforschung in der DDR" direkt online kaufen (*)

Mit dem Klick auf obigen Affiliate-Link erklären Sie Ihre Einwilligung zu einer Übermittlung von Daten an unseren jeweiligen Affiliate-Partner und dessen Datenverarbeitung zur möglichen Provisionsabrechnung zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .



Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Beim Kauf über unsere Affiliate-Links (mit * gekennzeichnet) erhalten wir eine Provision, die unseren unabhängigen Journalismus unterstützt. Hier können Sie mehr über Affiliate Marketing erfahren.



Hinweis: Preise, Aktionen und Rabatte in Onlineshops sind ständig in Bewegung. Daher können wir keine einhundertprozentige Garantie für deren Aktualität in unseren Artikeln geben.

KI-Videos auf Instagram und YouTube zeigen DDR-Alltag auf dem Mond

In den kurzen Videos wird eine alternative Realität erzählt. Kurz vor dem Fall der Berliner Mauer soll es der DDR gelungen sein, eine geheime Mondbasis aufzubauen. Ausgewählte Bürger sind demnach umgesiedelt worden, um dort den Arbeiter-und-Bauern-Staat fortzuführen.

Auch interessant: Hätten Sie es gewusst? Diese Promis waren bereits in der DDR berühmt

Die Clips orientieren sich visuell stark an alten Propagandafilmen. Menschen im Stil der 1980er Jahre berichten, immer lächelnd, von ihrer Arbeit und ihrem Alltag in den volkseigenen Betrieben auf dem Mond. Selbst bekannte Formate wie die "Aktuelle Kamera" werden dabei detailgetreu nachgestellt.

DDR auf dem Mond: KI erschafft eine komplette Parallelwelt

Erich Honecker ist in den Videos weiterhin der große Staatsratsvorsitzende und scheint kaum gealtert zu sein. Die Mondbewohner bleiben dem 1980er-Stil treu und tragen Trainingsanzüge, Schnauzbärte und Dauerwellen.

Produziert wird in KI-generierten Betrieben wie dem VEB Weltraumgurke oder dem Kombinat Kosmosmilch. Sogar der Trabant hat es auf den Mond geschafft. Aufgrund der geringen Schwerkraft fliegt das Auto auf dem Mond.

Lesen Sie auch: Einfach nur genial! Diese DDR-Erfindungen werden noch immer verwendet

Gezeigt werden auch Staatsfeiern, Betriebssportgruppen in Raumanzügen, Tanzabende und neue Museen wie ein Sigmund-Jähn-Kontrollzentrum. Selbst bekannte Bauwerke wie der Berliner Fernsehturm oder das Karl-Marx-Denkmal tauchen in der mondähnlichen Umgebung wieder auf.

Shopping-Tipp: Buch "Geschichte der Weltraumforschung in der DDR" direkt online kaufen (*)

Auch dunklere Aspekte fehlen nicht: Eine Mond-Sicherheitsbehörde überwacht das Privatleben, Fluchtversuche werden vereitelt und eine Mauer schützt angeblich vor Mondstaub.

Zwischen Ostalgie, Satire und technischer Präzision

Seit dem Start vor zwei Jahren stoßen die Videos im Internet auf viel Zuspruch. In den Kommentaren wird über Umsiedlungswünsche gescherzt und viele Zuschauer feiern die liebevolle Detailtreue. Ein Wort fällt in fast jedem Kommentar: Freundschaft!

Auch interessant: Kaum jemand weiß das: Diese DDR-Erfindungen veränderten die Welt

Hinter dem Projekt steht der 31-jährige Philipp Ladage aus Hannover. Er erstellt die Inhalte vollständig mit künstlicher Intelligenz, wie der NDR berichtet.

Der Erfolg der Clips hat für Ladage auch berufliche Folgen. Er arbeitet inzwischen hauptberuflich als KI-Künstler und erstellt Werbefilme für Unternehmen, weiß Tag24. Parallel verkauft er Fanartikel rund um die Mond-DDR: von Postern über Tassen bis hin zu Stoffbeuteln.

Langfristig plane er, das Projekt weiter auszubauen. Denkbar seien ein Spielfilm, eine Serie oder sogar eine virtuelle Welt.