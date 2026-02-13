Alles rote Rosen - oder was? Zum Valentinstag sind Blumen ein beliebtes Geschenk. Welche Sorten sind in Berlin und Brandenburg diesmal besonders gefragt?

Berlin - Zum Valentinstag am 14. Februar werden auch in diesem Jahr wieder viele Menschen als Liebesbeweis zum Blumenstrauß greifen. Neben den klassischen roten Rosen sind auch andere Blumen gefragt. Was sind die Trends für den Valentinstag 2026?

Es ist Hochsaison für Floristen: Beim Berliner Blumengeschäft „Grünschnabel“ gehen schon viele Tage vor dem Valentinstag die ersten Strauß-Bestellungen ein. Allerdings nicht so viel, wie sich der Geschäftsführer Ricardo Jentzsch erhofft: „Die meisten Männer kommen dann doch auf gut Glück an dem Tag.“

Jentzsch hat schon einige Trends miterlebt seit er vor elf Jahren das Geschäft übernommen hat: den Hype um Trockenblumen und hochwertige Kunstblumen. Rote Rosen sind in seinem Laden in Prenzlauer Berg schon lange nicht mehr im Trend. Selbst am Valentinstag kaufen die Kunden sie immer seltener: „Hier kaufen die Männer eher einen Wald- und Wiesenstrauß.“

Gärtnereibetriebe leiden unter Energiepreisen

Solche Wiesensträuße seien auch eine Kostenfrage, sagt der Florist. Denn die Preise sind gestiegen - vor allem für Rosen. „In den letzten Jahren drastisch.“ Das zeigen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Laut Statistik sind die Verbraucherpreise bei Schnittblumen seit 2020 bis zum vergangenen Jahr um 38,2 Prozent angestiegen.

In Charlottenburg ist bei „Blumen Design am Adenauerplatz“ die roten Rosen trotz der angezogenen Preise aber noch immer sehr beliebt. Michael Schultze von dem Blumenfachgeschäft erzählt, dass es immer noch viele Kunden gebe, die ganze Sträuße mit dem beliebten Valentinstagsgeschenk kauften.

„So um die 40 Euro geben die Kunden im Durchschnitt für einen Strauß an Valentinstag aus“, so Schultze. Das sind, je nach Länge der Rose, im Schnitt zehn rote Rosen. Einen anderen Blumentrend sieht der Florist bei sich im Laden nicht.

Onlinehandel erwartet hohe Nachfrage zum Valentinstag

Der alljährliche Run auf Blumen am Valentinstag ist auch bei den großen Online-Blumenhändlern bereits fest eingepreist. Das bestätigt Vanessa Henze, Sprecherin des Blumenversands Fleurop. Der Tag zähle „zu den umsatzstärksten Tagen im Jahr“. So erwartet das Unternehmen auch in Berlin und Brandenburg rund um den 14. Februar „eine deutlich erhöhte Nachfrage“.

Rote Rosen sind auch im Onlineversand zwar noch immer der Verkaufsschlager. Sie sind „nach wie vor der Klassiker zum Valentinstag und werden auch in Berlin und Brandenburg besonders häufig nachgefragt“, so die Sprecherin von Fleurop.

Doch auch bei dem Unternehmen mit Sitz in Berlin zeigen sich neue Trends für den Valentinstag. Es gebe „eine steigende Beliebtheit von frühlingshaften Sträußen, etwa mit Tulpen oder Ranunkeln, sowie von Arrangements in hellen, pastelligen Farbtönen“. Immer mehr Kunden legen ihr zufolge Wert auf saisonale Blumen.