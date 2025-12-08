Der arme Köhler Peter, das Glasmännlein und der dämonische Holländer-Michel: Was den ersten Defa-Farbfilm auch nach so vielen Jahren noch besonders macht.

Die Schauspieler Lutz Moik (l) in der Figur des Köhlers Peter Munk und Erwin Geschonnek als Holländer-Michel in der Märchen-Verfilmung „Das kalte Herz“.

Berlin - Seit Jahrzehnten ist dieser Defa-Film von 1950 einer der beliebtesten Märchenklassiker rund um Weihnachten: Mit seiner Adaption von Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“ lockt der Münchner Regisseur Paul Verhoeven in der DDR fast zehn Millionen Menschen in die Kinos. Und auch heute noch vergeht keine Adventszeit, ohne dass die Geschichte vom armen Peter und dessen Traum vom schnellen Reichtum mehrmals im Fernsehen zu sehen ist. An diesem Montag (8. Dezember) vor 75 Jahren feierte der Film in zwei Ost-Berliner Kinos Premiere.

Ein steinernes Herz - und der Preis des Glücks

„Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist schon viel' hundert Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen.“ Bei seinem Versuch, dem einfachen Köhler-Leben zu entkommen, wendet sich Peter (gespielt von Lutz Moik) an den Schatzhauser, auch Glasmännlein genannt (Paul Bildt). Der freundliche Waldgeist erfüllt ihm zunächst seine unreifen Wünsche: Peter wird stolzer Glashüttenbesitzer und erobert die Zuneigung der schönen Lisbeth (Hanna Rucker).

Als ihm das Geld ausgeht, sucht Peter Hilfe beim dämonischen Holländer-Michel (unvergessen schauerlich: der große Erwin Geschonnek), der ihm schließlich ein Herz aus Stein anbietet. Damit wird Peter zwar reich und erfolgreich, aber auch hart und stolz. Erst als sein Glück mit Lisbeth gewaltsam zerbricht, findet er mit Hilfe des Glasmännleins den Mut, sein warmes Herz zurückzufordern.

Erster Defa-Farbfilm mit immensen Kosten

Verhoevens Verfilmung des Schwarzwald-Märchens ist der erste DDR-Spielfilm in Farbe. Gedreht wurde im Filmstudio in Babelsberg und im Thüringer Wald. Nach Angaben der Defa-Stiftung lagen die Kosten für „Das kalte Herz“ bei 3,2 Millionen Mark - eine für die damalige Zeit verhältnismäßig teure Produktion, die die eingeplante Summe um mehrere Hunderttausend Mark überschritt. Aufwendig waren etwa die Kostüme und die Tricktechnik.

„Besonders reizvoll waren die vielen Verkleinerungen des Glasmännleins und die Vergrößerung des Holländer-Michel“, wurden die Kameraleute einmal zitiert. Das sei etwa über das Spiegeltrick-Verfahren oder Perspektivbauten geschehen. Um Geschonnek in den gruseligen Holländer-Michel zu verwandeln, wurden ihm der Mund mit Watte ausgestopft und die Ohren umgebogen. Eine weiß bemalte Kontaktlinse lässt eines seiner Augen wie tot erscheinen.

Hauff-Märchen beruht auf wahrem Leben im Schwarzwald

Die Vorlage des schwäbischen Dichters Hauff von 1827 ist eines der bedeutendsten Werke der Spätromantik, in dem er Märchenwelt und reales Leben verflechtet. Damals macht der Holz-Raubbau aus dem waldreichen Schwarzwald die Waldbesitzer und Glasmacher reich, während Flößer und Köhler für einen Hungerlohn arbeiten müssen.

Auf der einen Seite steht der Holländer-Michel für mitleidlosen Wohlstand und Reichtum durch Spekulation, auf der anderen das Glasmännlein für Ansehen und Zufriedenheit durch handwerklichen Fleiß und Menschlichkeit. Mit ihrem Blick auf das Verhältnis des Menschen zu Waren und Geld reichen das Hauff-Märchen und die Verhoeven-Verfilmung weit über ihre Epochen hinaus.