Bernburg (Saale) - Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße im Salzlandkreis ums Leben gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen krachten ihre beiden Autos am frühen Sonntagabend bei Bernburg (Saale) frontal gegeneinander, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer starben nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Näheres zu den Opfern war zunächst nicht bekannt. Die Landstraße wurde nach dem Unfall für etwa fünfeinhalb Stunden gesperrt.