Berlin - Die Singstimmen der deutschen Fans beim NFL-Spektakel in Berlin haben bei Colts-Trainer Shane Steichen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Ihr liebt es, zu singen. Es ist ziemlich laut, wenn diese Stimmen erklingen. Aber es hat Spaß gemacht“, sagte der Coach nach dem Krimi-Sieg seiner Indianapolis Colts im Berliner Olympiastadion. Während der Partie hatte das Berliner Publikum etwa die Hits „Country Roads“ oder „Sweet Caroline“ lautstark mitgesungen, auch als die Musik schon runtergedreht wurde.

„Es war einfach eine phänomenale Atmosphäre für uns. Hierherzukommen, die Ehre und das Privileg zu haben, hier vor diesen Fans in einem so historischen Stadion zu spielen. Es war einfach fantastisch“, sagte der 40-Jährige.

Auch der österreichische Colts-Profi Bernhard Raimann war begeistert. „Die Atmosphäre war einfach verrückt. Historisches Stadion“, sagte er. „Ich habe gerade so viele Emotionen, ich kann das nicht in Worte fassen. Jetzt sind wir schon ziemlich erfolgreich in Deutschland. Jetzt könnten wir das mal nach Österreich verlegen.“