Berlin (dpa/bb) – Beim öffentlichen Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin fehlte Angreifer Oliver Burke. Der dreifache Torschütze vom jüngsten 4:3-Erfolg bei Eintracht Frankfurt hatte den trainingsfreien Dienstag genutzt, um Berlin zu verlassen. Die offensichtlich für Mittwochmorgen für die Rückkehr angedachte Flugverbindung platzte jedoch nach Angaben des Clubs. Am Berliner Flughafen kam es nach einem Cyberangriff auf ein IT-System in den vergangenen Tagen häufiger zu Verspätungen und Ausfällen.

Eine geplante Medienrunde mit Burke wurde verschoben. Der Schotte landete erst in Berlin, als die Mannschaft schon trainierte. Der Stürmer kam jedoch zum Ende der regulären Einheit auf den Rasen und trainierte dann mit Co-Trainer Kevin McKenna individuell.

Das ganze Training konnten die zuletzt angeschlagenen Verteidiger Josip Juranovic und Stanley Nsoki bestreiten. Schienenspieler Robert Skov, der wegen einer Verletzung die Partie in Frankfurt verpasst hatte, arbeitete individuell in der Kabine. Das nächste Spiel der Berliner findet am Sonntag (19.30 Uhr) daheim gegen Aufsteiger Hamburger SV statt.