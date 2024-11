Berlin - Hertha BSC empfängt den Hamburger SV im neuen Jahr zum Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga. Die Partie im Berliner Olympiastadion wird am 25. Januar um 20.30 Uhr angepfiffen. Das geht aus den weiteren Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor.

Das letzte Spiel vor der Winterpause bestreiten die Berliner am Sonntag, 22. Dezember, beim aktuellen Spitzenreiter Hannover 96 (13.30 Uhr). An diesem Wochentag starten die Blau-Weißen auch nach der Winterpause in die Rückrunde beim SC Paderborn (13.30 Uhr).

In der Bundesliga terminierte die DFL die Spieltage 13 bis 19. Das Duell von Union Berlin bei Vizemeister VfB Stuttgart steigt für die Köpenicker am Nikolaustag. Um 20.30 Uhr wird die Partie am Freitag, dem 6. Dezember angepfiffen. Am Samstag, 21. Dezember (15.30 Uhr), treten die Berliner zu ihrem letzten Spiel vor Weihnachten bei Werder Bremen an.

Nach der Winterpause geht es für Union ebenfalls an einem Sonnabend weiter. Dann um 15.30 Uhr beim 1. FC Heidenheim.