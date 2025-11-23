25 Minuten ist der FC Erzgebirge im Spiel gegen die Zweitvertretung vom VfB Stuttgart überlegen. Ansonsten dominieren die Gäste. Aue-Keeper Männel hält einen Elfmeter.

Aues Kapitän Martin Männel parierte in seinem 550. Pflichtspiel für den FC Erzgebirge unter anderem einen Foulstrafstoß. (Archivbild)

Aue - Der FC Erzgebirge Aue kann sich auf seinen Kapitän Martin Männel verlassen. Der 37-Jährige sicherte seinem Team im Drittliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart II beim 0:0 vor 6.821 Zuschauern einen Punkt.

Der Torhüter wehrte nach 30 Minuten nicht nur einen Foulstrafstoß von Noah Darvich ab. Er lenkte auch den nachfolgenden Kopfball an die Latte. Es war der 16. gehaltene Elfmeter in der Karriere Männels. Gegen Stuttgart absolvierte er sein 550. Punktspiel für die Veilchen.

Bei Eiseskälte im Erzgebirge zeigten die Stuttgarter Youngster in der ersten Hälfte eine überzeugende Leistung, ließen in der Defensive wenig zu und waren vorn immer gefährlich. Männel musste bereits nach drei Minuten gegen Mansour Ouro-Tagba sein Können aufbieten.

Eine bessere zweite Hälfte der Auer

Nach dem Wechsel legten beide Teams ihre offensive Abwartehaltung ab. Aues Julian Günther-Schmidt (48.) verfehlte das Tor nur um Zentimeter, Ryan Malone (56.) setzte einen wuchtigen Kopfball an den Pfosten. Der Verteidiger rettete drei Minuten später ebenfalls per Kopf für seinen bereits geschlagenen Torhüter bei einem Schuss von Ouro-Tagba.

Ab der 75. Minute verflachte die Partie zusehends. Der VfB war dem Führungstor näher als die Gastgeber, die in der Nachspielzeit bei zwei Schüssen von Jannic Ehlers aber auch Pech hatten.