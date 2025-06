„Germany's Next Topmodel“

Köln - Nach fast vier Stunden ist es so weit: Die 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ ist zu Ende, und Heidi Klum (52) reißt im Live-Finale die Hände von Daniela und Moritz in die Höhe. Die 20-Jährige aus Ostfildern bei Stuttgart und der 19 Jahre alte Berliner haben sich in der Jubiläumsausgabe der Castingshow durchgesetzt.

„Ich bin immer noch geschockt“, sagte die Lehramtsstudentin nach ihrem Sieg. Sie werde noch einen oder zwei Tage brauchen, um das sacken zu lassen. „Man hat es sich natürlich gewünscht, aber mit zwei so starken Mädels im Finale weiß man nie.“ Co-Sieger Moritz meinte, die ersten Modeljobs in der Staffel seien für ihn tolle Erfahrungen gewesen. „Da hab ich so viel mitgenommen.“

Die beiden Wiener Magdalena (21) und Pierre (22) verpassten den Sieg jeweils nur knapp und wurden Zweite. Die dritten Plätze gingen an Jannik (22) aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein und an Zoe (19) aus Pulheim bei Köln.

Finale wird zum großen Wiedersehen

Der runde Geburtstag des Casting-Urgesteins wurde in der Live-Show ausgiebig gefeiert. Die aktuellen Finalistinnen und Finalisten bekamen da vergleichsweise wenig Sendezeit. Stattdessen gab es gleich zu Beginn ein ausgedehntes Wiedersehen mit den Gewinnerinnen seit 2006, die von ihren sehr unterschiedlichen Lebenswegen nach „GNTM“ erzählten.

So berichtete etwa Luisa Hartema (Siegerin 2012), die Sendung sei für sie „der erste Schritt zu einer internationalen Modelkarriere“ gewesen. Jennifer Hof sagte dagegen über ihren Sieg 2008, sie sei als 16-Jährige einfach noch zu jung dafür gewesen. Die dreifache Mutter arbeitet heute als Steuerfachangestellte. Und Lena Gercke, die erste Siegerin von 2006, sprach auch über den Stellenwert der Sendung. Damals habe noch niemand gewusst, was für eine Show das überhaupt sei. Heute wüssten die Kandidatinnen besser, worauf sie sich einlassen.

„GNTM“-Comeback von Sarah Knappik und Gina-Lisa Lohfink?

Welchen Strapazen sich die Teilnehmerinnen bei „GNTM“ aussetzen, war in den vergangenen Jahren immer wieder Anlass für Kritik. So äußerten sich Klum und ihre Co-Juroren mitunter kritisch bis abwertend über die Körper der Models. Der ProSieben-Show wurde vorgeworfen, durch solches „Bodyshaming“ das Selbstwertgefühl junger Mädchen zu gefährden.

Auch der mentale Druck auf die teils noch minderjährigen Kandidatinnen - etwa durch Fotoshootings in großer Höhe, Nackt-Catwalks und radikale Umstyling-Aktionen - wurde immer wieder diskutiert. In späteren Staffeln versuchte sich Klum dann an etwas mehr Diversität, ließ etwa auch kleinere und ältere Models mitmachen.

Kritische Stimmen gab es nun im Jubiläums-Finale natürlich nicht. Die Sendung präsentierte sich stattdessen als Best-of der vergangenen Jahre. Ex-Juror Thomas Hayo (56) trat auf und bezeichnete die Show als „Familienfeier“. Und Laufsteg-Trainer Bruce Darnell ließ seinen legendären Satz „Die Handtasche muss lebendig sein“ wieder aufleben.

Anschließend tratschte der 67-Jährige noch mit weiteren Ex-Kandidatinnen - darunter auch zwei Frauen, die ihre „GNTM“-Teilnahme besonders erfolgreich als Sprungbrett ins Reality-Geschäft genutzt hatten: Gina-Lisa Lohfink und Sarah Knappik (beide 38). Die Teilnehmerinnen von 2008 dankten Klum für den Start ihrer Karrieren. Und sie bekundeten Interesse an einer Rückkehr - etwa als Medien-Beraterinnen, wie Knappik sagte. „Vielleicht sind wir ja mal in der Jury“, ergänzte Lohfink. Show-Chefin Klum versprach höflich, es sich zu überlegen.

Bewerbungsportal für 2026 ist offen

Gemodelt wurde im Kölner Studio natürlich auch noch. Die Finalistinnen und Finalisten liefen etwa mit den Musical-Darstellern von Moulin Rouge und Starlight Express über den Laufsteg. Wichtiger Faktor für die Entscheidung war außerdem ein Unterwasser-Shooting, bei dem Daniela und Moritz besonders glänzen konnten.

Supermodel Naomi Campbell (55) war als Gastjurorin dabei, ebenso wie Klums Tochter Leni (21). Und auch die Musik war diesmal Familiensache: Klums Ehemann Tom Kaulitz (35) trat mit seiner Band Tokio Hotel auf.

Die beiden Sieger werden auch in diesem Jahr jeweils mit einem Foto auf der Titelseite des Modemagazins „Harper's Bazaar“ belohnt und bekommen ein Preisgeld von 100.000 Euro. Zudem werden sie Teil einer Kampagne eines großen Kosmetikherstellers - an der Seite von Show-Chefin Klum. Bewerbungen für die 21. Staffel sind bereits möglich. Auch 2026 können wieder Männer mitmachen.