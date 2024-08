Nach rund vier Jahren Bauzeit ist es so weit: Die Dampflok-Erlebniswelt in Meiningen kann besucht werden. Zur offiziellen Eröffnung am Wochenende hat die Stadt Pläne.

Dampflok-Welt in Meiningen öffnet

Meiningen - Es ist ein Termin nicht nur für Nostalgiker und Technik-Fans: Am Freitag öffnet die große Dauerausstellung zur Dampflok in Meiningen. Auf insgesamt 900 Quadratmetern inklusive Sonderschauen gibt die Erlebniswelt dann Einblick in die Geschichte, Bedeutung und Funktion der Dampfloks, wie die Stadt mitteilt.

Deutlich werde aber auch die enge Verbindung zwischen Meiningen und der Geschichte der Dampflok. Denn die Ausstellung befindet sich im ehemaligen Kantinengebäude auf dem Gelände des Dampflokwerks Meiningen. In direkter Nachbarschaft zum Haus werden in dem Werk eines Tochterunternehmens der Deutschen Bahn noch heute Dampfloks repariert und instand gebracht.

Begehbare Lok zu entdecken

Herzstück der Erlebniswelt ist eine in mehrere Teile zerlegte und teils begehbare historische Dampflok. Dort können Besucher erfahren, wie die Dampflok funktioniert. Medienstationen zeigen, was im Inneren einer fahrenden Lok passiert. Auch ein Café gehört zur Ausstellung, das an die Mitropa-Speisewagen der DDR erinnert.

Sieben Mitarbeiter hat die Dampflok-Erlebniswelt laut Stadtverwaltung zum Start. Dazu sollen drei weitere Beschäftigte kommen, die dann etwa durch die Ausstellung führen. Zur Eröffnung plant die Stadt am Samstag und Sonntag ein Familienprogramm mit Live-Musik, Glücksrad und Angeboten für Kinder.