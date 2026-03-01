Rund zwei Drittel der Niedersachsen bewerten die Pflegesituation als „nicht so gut“ oder „gar nicht gut“. Was sie besonders beunruhigt – und welche Reformen die Menschen jetzt fordern.

Bei einer Reform des Pflegesystems halten die Befragten für am wichtigsten, Pflege für alle bezahlbar zu machen. (Symbolbild)

Hannover - Viele Menschen in Niedersachsen sehen einer Umfrage zufolge die Pflege in Deutschland nicht gut aufgestellt. Zwei Drittel der Befragten bewerteten die Pflegesituation als „nicht so gut“ oder „gar nicht gut“, wie aus einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervorgeht, die als repräsentativ eingestuft wurde.

Zentrale Probleme laut Befragten: Personalmangel und Finanzierung

Fast jeder Zweite rechne damit, dass sich die Versorgung in den kommenden zehn Jahren weiter verschlechtern werde. Für den sogenannten Pflegereport wurden den Angaben zufolge bundesweit rund 4.400 Menschen im Alter zwischen 16 und 75 Jahren befragt, darunter knapp 300 in Niedersachsen. Die Ergebnisse für Niedersachsen unterscheiden sich kaum von den bundesweiten.

Als zentrale Probleme nennen die Befragten demnach den Personalmangel sowie die Finanzierung. 69 Prozent sahen fehlende Pflegekräfte als großes Problem, 68 Prozent verwiesen auf hohe Kosten bei stationärer Pflege. 65 Prozent hielten die Finanzierung des Pflegesystems insgesamt für nicht gesichert. 71 Prozent der Befragten in Niedersachsen bewerteten die Finanzierung der Pflegeversicherung als nicht ausreichend abgesichert.

Befragte: Pflege bei Reform für alle bezahlbar machen

Bei einer Reform des Pflegesystems halten die Befragten demnach für am wichtigsten, Pflege für alle bezahlbar zu machen. Fast neun von zehn finden das „sehr wichtig“. Vier von fünf Befragten erwarteten eine langfristige Sicherung der Finanzierung.

Eine Deckelung der Eigenanteile im Pflegeheim sei für drei Viertel wichtig, fast genauso viele wünschten sich ein einfacheres Leistungssystem. Nur knapp einer von vier Befragten befürwortet laut Umfrage die Einführung einer verpflichtenden privaten Pflegezusatzversicherung.

DAK-Gesundheit hat in Niedersachsen rund 530.000 Versicherte

Der Leiter der DAK-Landesvertretung Niedersachsen, Dirk Vennekold, sprach von einer „großen Verunsicherung der Bevölkerung in Niedersachsen“. Die Ergebnisse seien ein „Weckruf an die Politik in Bund und Ländern“. Es brauche eine Reform mit einer „strukturellen Neuausrichtung“, die die Menschen ausreichend, verlässlich und bezahlbar absichere, sagte Vennekold.

Die DAK-Gesundheit hat nach eigenen Angaben in Niedersachsen rund 530.000 Versicherte, bundesweit sind es etwa 5,4 Millionen. Rund 560.000 Versicherte beziehen demnach Leistungen der Pflegekasse.