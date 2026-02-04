Die Flammen breiten sich schnell aus. Die Löscharbeiten gestalten sich kompliziert. Es gibt aber auch eine gute Nachricht von dem Einsatz.

Knapp 100 Feuerwehrleute sind bei einem Dachstuhlbrand in Spandau im Einsatz. (Symbolbild)

Berlin - Mehr als 100 Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Spandau. Der Dachstuhl stehe in Flammen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer habe sich ausgebreitet und sei auf den Seitenflügel übergegriffen. Menschen blieben nach bisherigen Erkenntnissen der Feuerwehr aber unverletzt.

Der Einsatz an dem fünfgeschossigen Gebäude wurde nach Angaben des Feuerwehrsprechers durch den Frost in Berlin erschwert. Hydranten vor Ort seien zugefroren gewesen. Dies habe ein schnelles Löschen verhindert.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben gegen 11.30 Uhr alarmiert. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar.