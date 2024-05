Steinberg - In Steinberg im Vogtland ist das Dach einer Kita in Flammen aufgegangen. In der Kindereinrichtung seien am Mittwoch 49 Mädchen und Jungen, fünf Erzieherinnen und zwei Auszubildende gewesen - sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage. „Verletzt wurde niemand.“ Die Löscharbeiten an dem Gebäude der Kindereinrichtung liefen am Abend noch.

Das Dach sei durch das Feuer komplett zerstört worden. Der Sachschaden wird laut Polizei nach ersten Schätzungen mit etwa 200 000 Euro beziffert. Es werde geprüft, ob das Feuer möglicherweise im Zusammenhang mit Bauarbeiten an der Kita stehe, sagte der Polizeisprecher.