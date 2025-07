Am Wochenende wird das Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet. 60 der insgesamt mehr als 200 Konzerte widmen sich in diesem Jahr der türkischen Metropole Istanbul.

Das vor 40 Jahren gegründete Schleswig-Holstein Musik Festival wird am Wochenende eröffnet. Bis zum 31. August sind mehr als 200 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg, dem nördliche Niedersachsen und im Süden Dänemarks geplant.

Lübeck - Die vielfältige Klangwelt der türkischen Metropole Istanbul steht im Mittelpunkt des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Bis zum 31. August sind insgesamt 203 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg sowie im nördlichen Niedersachsen und im Süden Dänemarks geplant. Eröffnet wird das Festival, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, am Sonnabend und Sonntag mit zwei identischen Konzerten in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck.

Auf dem Programm stehen Felix Mendelssohns Violinkonzert e-Moll und Anton Bruckners klanggewaltige Sinfonie Nr. 7. Es spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Christoph Eschenbach. Solist des Abends ist der Violinist Ray Chen, der für die erkrankte Pianistin Khatia Buniatishvili eingesprungen ist. Das Violinkonzert von Mendelssohn, das er in den beiden Konzerten spielen wird, zählt nach Angaben des Festivals zu seinen künstlerischen Markenzeichen.

Beide Konzerte sind den Angaben nach ausverkauft. Das Konzert am Sonntag wird ab 20.15 Uhr live bei NDR Kultur und auf 3sat übertragen.

Neben den 203 Konzerten in 71 Orten sind auch fünf „Musikfeste auf dem Lande“, zwei Kindermusikfeste sowie der Werftsommer auf der Kulturwerft Gollan in Lübeck geplant.

Der vom Stiftungsrat genehmigte Haushalt des Festivals beläuft sich auf rund 14,5 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Festival mit knapp 1,2 Millionen Euro.