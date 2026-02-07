Der erwartete Premierensieg für Christoph Dabrowski und Erzgebirge Aue muss um mindestens eine Woche verschoben werden. Gegen Saarbrücken reichte es nur zu einem torlosen Match.

Aue - Christoph Dabrowski hat sich bei seiner Premiere als Trainer vom Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue mit einem Unentschieden begnügen müssen. Beim torlosen Remis gegen den FC Ingolstadt am 23. Spieltag vergab Vincent Ocansey vor 6.961 Zuschauern die größte Möglichkeit kurz vor dem Ende. Somit verbleibt der Nachfolger des vor Wochenfrist freigestellten Jens Härtel mit Aue weiter auf einem Abstiegsplatz.

In einer ausgeglichenen erste Hälfte scheiterte Aues Torjäger Marcel Bär in der 32. Minute am Pfosten, eine Minute zuvor hatte Aue-Schlussmann Martin Männel bei einer dicken Möglichkeit von Philip Fahrner die Gastgeber vor einem Rückstand bewahrt.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste Pech bei einem Lattenschuss, ehe vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit Ocansey die größte Möglichkeit des Spiels fahrlässig vergab. Alleine vor dem Saarbrücker Torhüter drosch der Stürmer den Ball weit über das Tor, sodass Aue der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz verwehrt blieb. Mit der letzten Aktion verhinderte Männel dann auch noch einen späten Lucky Punch der Gäste.