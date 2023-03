Hannover - Die Intensivbettenbelegung mit coronainfizierten Patienten in Niedersachsen hat in den vergangenen Tagen einen so hohen Stand erreicht wie zuletzt Anfang des Jahres. Am Samstag und Sonntag waren 4,5 und 4,3 Prozent der Intensivbetten im Land mit Covid-19-Patienten belegt, zuletzt war dieser Wert am 7. Januar mit 4,7 Prozent noch höher, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Am Montag sank die Auslastung auf 4 Prozent. Vor einem Jahr war die Intensivbettenbelegung noch deutlich höher - damals waren es den Angaben zufolge 6,8 Prozent.