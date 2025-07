Marienberg - Der FC Energie Cottbus hat die Generalprobe für die am 1. August beginnende Spielzeit in der 3. Fußball-Liga verloren. Gegen den Ligarivalen Erzgebirge Aue unterlag die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz, der unter der Woche seinen 60. Geburtstag begehen konnte, mit 0:2 (0:1).

Vor 1.237 Zuschauern im Lautengrundstadion von Marienberg hatte Marvin Stefaniak die Sachsen bereits in der dritten Minute in Führung gebracht. Nachwuchsstürmer Lukas Schimkus profitierte in der 81. Minute von einem Fehler von Energie-Schlussmann Elias Bethke und besorgte den Endstand. In der munteren Partie kam Energie zu mehr Chancen, zeigte sich aber weniger effektiv als Aue.

Cottbus ist am kommenden Samstag beim Heimspielauftakt Gastgeber für den 1. FC Saarbrücken.