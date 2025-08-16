Im Duell mit zwei Zweitligisten verbleibt für Energie Cottbus und dem BFC Dynamo nur die Rolle des Underdogs. Die Hoffnung auf eine Überraschung wollen beide mit Leben befüllen.

Berlin - Fußball-Regionalligist BFC Dynamo und Drittligist Energie Cottbus hoffen auf eine Überraschung in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Die Berliner empfangen am Samstagmittag (13.00 Uhr/Sky) den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum im heimischen Sportforum und hoffen auf die besondere Atmosphäre der kleinen Arena, die mit 4.705 Zuschauern ausverkauft ist. „Am Ende des Tages spielen elf gegen elf und wir versuchen das Spiel zu gewinnen - ganz einfach“, sagte BFC-Trainer Dennis Kutrieb.

Fünf Stunden nach dem BFC empfängt Cottbus mit Hannover 96 einen weiteren Zweitligisten im Leag-Energie-Stadion (18.00 Uhr/Sky). Nach den desolaten Erstrunden-Auftritten in den letzten Jahren gegen den SC Paderborn, gegen den sogar mit 0:7 verloren wurde, sowie zweimal Werder Bremen hofft Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz diesmal darauf, dass seine Mannschaft zunächst einen wirklichen Pokalfight hinlegt, den er bei den drei Niederlagen zuvor vermisst hatte.

Erst die richtige Einstellung könne gegen die neu formierten Niedersachsen zum Erfolg führen. Und auch nur dann, wenn man „das Unmögliche möglich“ mache.