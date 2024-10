Schnupfen, Husten, Fieber und Gliederschmerzen - in Sachsen nehmen die Atemwegsinfektionen stetig zu. In der Grippesaison dominieren weiterhin die Corona-Viren - mit Folgen.

Dresden - In den Herbstferien nahmen die gemeldeten Fälle von Atemwegsinfektionen in Sachsen weiter zu. Nach dem jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) erhöhte sich vor allem die Zahl der Corona-Fälle um zusammen 1.853, in der zweiten Ferienwoche kamen allein 1.031 Fälle hinzu, was einem Plus von 25 Prozent entspricht. Und es gab drei weitere Todesfälle. Somit starben seit dem offiziellen Saisonbeginn Anfang Oktober insgesamt bisher drei Frauen und vier Männer zwischen 46 und 92 Jahren infolge einer Corona-Infektion - die Jüngste hatte mehrere Vorerkrankungen.

Corona weiter auf dem Vormarsch

Laut LUA dominiert Sars-CoV-2 unter den derzeit nachgewiesenen Erregern weiter deutlich, Erkrankungen werden meist bei älteren Erwachsenen und Senioren registriert. Meldungen über Influenza-Viren oder Infektionen durch Respiratorische Synzytial (RS)-Viren gab es keine im Unterschied zur Vorwoche. So erhöhte sich die Zahl registrierter Corona-Infektionen auf 2.503 - während bisher insgesamt 57 Fälle von Influenza und 31 RSV-Infektionen gemeldet wurden.