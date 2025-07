Weißenfels - Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC wird in der kommenden Spielzeit nach 21 Jahren wieder in einem internationalen Wettbewerb antreten. Die Weißenfelser nehmen an der European North Basketball League (ENBL) teil, wie der Club mitteilte. In der verband-unabhängigen Liga spielen mindestens 18 Clubs aus mehr als einem Dutzend Ländern, hieß es.

Der genaue Modus und der Spielplan sollen in den kommenden Wochen verkündet werden. Jedes Team werde vier Heim- und vier Auswärtsspiele absolvieren, ehe die Endrunde folgt. Zuletzt spielten die Wölfe in der Saison 2003/04 international und gewannen den FIBA Europe Cup.