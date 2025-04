Miami/Berlin - Collien Ulmen-Fernandes („Jerks“) hat schlechte Erinnerungen an Dreharbeiten in Florida, als sie noch ein Teenager war. Das sagte die Schauspielerin in einem dpa-Interview zur „Traumschiff“-Folge „Miami“ am Ostersonntag (20. April) um 20.15 Uhr im Zweiten.

Die 43-Jährige erinnerte sich: „Ich habe mit 18 Jahren schon mal in Florida gedreht. Sogar am Miami Beach, wo wir dieses Mal wieder einige Szenen hatten.“ Was die Erinnerung an den Aufenthalt vor 25 Jahren ein wenig trübe: „Am Strand kam Dreck in eine Wunde, was zu einer Blutvergiftung führte, die mich fast den linken Fuß gekostet hätte. Insofern war ich froh, dieses Mal unversehrt die Dreharbeiten in Miami überstanden zu haben“, sagte die Schauspielerin, die seit 2021 Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado spielt.

„Traumschiff“-Dreharbeiten seien „immer toll“, so Ulmen-Fernandes. „Während unserer Dreharbeiten war gerade die Formel 1 in Miami. Wir haben also ein Formel-1-Rennen besucht, was sehr spannend war. Ansonsten war alles wie immer: Tolle Strände, ein tolles Team, eine tolle Dreh-Atmosphäre und viele neue Eindrücke.“