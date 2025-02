In Sachsen-Anhalt werden weniger Treibhausgase ausgestoßen. Statistiker legen neue Zahlen vor.

Die Emissionen des Treibhausgases CO2 lagen 2022 in Sachsen-Anhalt bei rund 25,4 Millionen Tonnen. (Archivbild)

Halle - In Sachsen-Anhalt haben die Emissionen des Treibhausgases CO2 jüngsten vorliegenden Zahlen zufolge 2022 den niedrigsten Stand seit der Wende erreicht. In dem Jahr erreichten sie einen Wert von 25,4 Millionen Tonnen, 1990 waren es noch 51,3 Millionen Tonnen, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Berücksichtigt sind die Emissionen aus Energieerzeugung und industrieller Verarbeitung chemischer Grundstoffe. Der energiebedingte CO2-Ausstoß erreichte rund 22,22 Millionen Tonnen, der prozessbedingte CO2-Ausstoß etwa 3,22 Millionen Tonnen.

Die Energiebilanz liegt den Statistikern zufolge jeweils erst mit mehrjähriger Verzögerung vor, weil es sich um eine aufwendige und vollständige Energiegesamtrechnung handele.