Berlin - Nach rund 25 Jahren im Musikgeschäft feiert Songwriter Clueso („Gewinner“, „Flugmodus“) seine Castingshow-Premiere. Der 44-Jährige geht in der Sat.1-Sendung „The Voice Kids“ jeden Freitag (20.15 Uhr) auf die Suche nach neuen Talenten. „Ich bin nicht so oft im Fernsehen. In den ersten Tagen habe ich mich manchmal gefragt, was ich hier eigentlich mache“, sagte Clueso der Deutschen Presse-Agentur zu den Aufzeichnungen in Berlin.

„Das Studio hat eine wahnsinnige Energie. Die Leute applaudieren, die Studiolichter gehen an, der Couchstuhl dreht sich und die Kameras sind an. Aber ich habe mich eingegroovt, und dann hat es Riesenspaß gemacht.“

Der in Erfurt aufgewachsene Musiker, der 2001 sein erstes Album veröffentlichte, nahm bereits zweimal am Vox-Tauschkonzert „Sing meinen Song“ teil. Um klassische Castingshows machte er bislang aber einen Bogen.

Manche Castingshows haben einen schlechten Ruf

„Erstmal war ich damals skeptisch, weil es wirklich viele Castingshows

gab, bei denen es ein bisschen darum geht, Leute vorzuführen. Was bei "The

Voice Kids" aber nie der Fall war“, erklärt der Musiker seine TV-Abstinenz. Außerdem habe er sich lange Zeit nicht in der Rolle gesehen, teilweise ausgebildeten Sängern Tipps zu geben.

„Ich bin nämlich eher ein Zehnkämpfer. Ich habe überall eine Drei und dadurch bin ich vorne. Jetzt bin ich aber in einem Alter, in dem ich eine gewisse Ruhe habe. Ich kann den Talenten etwas mitgeben und durch meine Erfahrung Ratschläge geben.“

In der 13. Staffel „The Voice Kids“, die bereits seit einer Woche beim Streamingdienst Joyn Plus zu sehen ist, werden erneut Musiktalente im Alter von 7 bis 15 Jahren gesucht. Neben Clueso sind auch Popsänger Wincent Weiss, Überfliegerin Ayliva und Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß dabei.