Wie wird der CSD am Samstag in Cottbus? Es gibt Aufrufe zum Protest. (Symbolbild)

Cottbus - Unter erhöhtem Schutz feiert Cottbus an diesem Samstag (14.00 Uhr) den Christopher Street Day (CSD) mit einem Demozug durch die Stadt. Es wurde Protest aus der rechtsextremen Szene angekündigt. Die Polizei ist im Einsatz.

Der Sprecher der CSD-Organisatoren, Christian Müller, sagte, er freue sich, wenn 1.000 Menschen bei der bunten Parade dabei seien. Die Solidarität sei in diesem Jahr unglaublich hoch. Der CSD in Cottbus steht unter dem Motto „Vereint in Frieden und Vielfalt“.

Wegen erwarteter Proteste wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. „Das macht uns große Bauchschmerzen“, sagte der Sprecher zu angemeldeten Versammlungen gegen den CSD. Es gebe deshalb unter anderem ein Hilfetelefon. Zudem sei die Zahl der Ordner erhöht worden. Ein privater Sicherheitsdienst soll für eine sichere An- und Abreise sorgen. Zeitgleich findet am Samstagnachmittag im Fußballstadion ein Spiel von Energie Cottbus statt.

Deutschlandweit gab es immer wieder Gegendemonstrationen und Störversuche aus der rechten Szene gegen CSD-Veranstaltungen. Der CSD soll an die Rechte queerer Menschen erinnern und wird jedes Jahr in vielen Städten organisiert. Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.