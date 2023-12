Chris Tall geht mit seiner neuen Show "Laugh Stories" 2024 und 2025 in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Tour. Ende Februar 2024 geht es los. Viele Shows für 2024 sind schon ausgebucht, nur in wenigen Städten gibt es noch Ticktes. Alle Infos hier.

Magdeburg/DUR - Chris Tall geht wieder auf Tour! 2024 und 2025 tritt er mit seiner neuen Show "Laugh Stories" in vielen Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf. In München, Offenbach, Halle (Saale), Wien, Berlin, Leipzig, Obergösgen, Magdeburg & Co. bringt der Komiker die Menschen dann wieder zum Lachen.

Los geht es mit seiner neuen Show "Laugh Stories" am 3. März 2024. Dann tritt Chris Tall in Trier im Mergener Hof auf. Die Tickets sind bereits ausverkauft.

Lesen Sie auch: Chris Tall verschiebt kurzfristig ausverkaufte Shows in Magdeburg und Leipzig: Hier sind die neuen Termine

Chris Tall geht 2024 auf Tour mit neuer Show

Für das Jahr 2024 sind nur noch wenige Tickets für die neue Comedy-Show von Chris Tall verfügbar. Lediglich in Alsdorf, Offenbach am Main, Bremerhaven, Hannover, Pforzheim, Ilshofen, Köln, Düren, Lemgo, Hamburg, Aachen, Duisburg, Berlin und Oberhausen sind noch Tickets zu holen. Kaufen kann man sie unter anderem auf biberticket.de.

Chris Tall tritt auch in vielen Comedy Shows 2024 auf. Unter anderem ist er am 24. Februar 2024 in Lenk im Simmental in der Wildstrubel-Arena zu sehen. Dort ist er Teil des Comedy Clubs 24 von Das Zelt. Tickets für die Mixed Show sind noch zu haben. Am 3. September tritt Tall bei "Live: Die besten Comedians Deutschlands" in Berlin zu sehen. Auch hier sind noch Tickets verfügbar.

Chris Tall Comedy-Tour 2024: Das sind die Termine

3. März 2024 Trier Mergener Hof - ausverkauft

Trier Mergener Hof - ausverkauft 4. März 2024 Mannheim Capitol - ausverkauft

Mannheim Capitol - ausverkauft 5. März 2024 Köln Gloria Theater - ausverkauft

Köln Gloria Theater - ausverkauft 6. März 2024 Köln Gloria Theater (Zusatztermin) - ausverkauft

Köln Gloria Theater (Zusatztermin) - ausverkauft 25. März 2024 Darmstadt Darmstadtium - ausverkauft

Darmstadt Darmstadtium - ausverkauft 26. März 2024 Aschaffenburg Stadthalle am Schloss - ausverkauft

Aschaffenburg Stadthalle am Schloss - ausverkauft 27. März 2024 Wetzlar Stadthalle - ausverkauft

Wetzlar Stadthalle - ausverkauft 5. April 2024 Halle/Saale Georg-Friedrich-Händel-Halle - ausverkauft

Halle/Saale Georg-Friedrich-Händel-Halle - ausverkauft 6. April 2024 Suhl Congress Centrum Suhl - ausverkauft

Suhl Congress Centrum Suhl - ausverkauft 7. April 2024 Erlangen Heinrich-Lades-Halle - ausverkauft

Erlangen Heinrich-Lades-Halle - ausverkauft 24. April 2024 Fellbach Schwabenlandhalle - ausverkauft

Fellbach Schwabenlandhalle - ausverkauft 25. April 2024 Karlsruhe Konzerthaus - ausverkauft

Karlsruhe Konzerthaus - ausverkauft 26. April 2024 Heidenheim an der Brenz Congress-Zentrum Heidenheim - ausverkauft

Heidenheim an der Brenz Congress-Zentrum Heidenheim - ausverkauft 10. Mai 2024 Würzburg Congress Centrum Würzburg - ausverkauft

Würzburg Congress Centrum Würzburg - ausverkauft 11. Mai 2024 Heilbronn Konzert- und Kongresszentrum Harmonie - ausverkauft

Heilbronn Konzert- und Kongresszentrum Harmonie - ausverkauft 12. Mai 2024 Augsburg Kongress am Park - ausverkauft

Augsburg Kongress am Park - ausverkauft 15. Mai 2024 Dresden Alter Schlachthof - ausverkauft

Dresden Alter Schlachthof - ausverkauft 16. Mai 2024 Leipzig Haus Auensee - ausverkauft

Leipzig Haus Auensee - ausverkauft 17. Mai 2024 Weimar Weimarhalle - ausverkauft

Weimar Weimarhalle - ausverkauft 23. Mai 2024 Innsbruck Congress und Messe Innsbruck - ausverkauft

Innsbruck Congress und Messe Innsbruck - ausverkauft 24. Mai 2024 Graz Helmut List Halle - ausverkauft

Graz Helmut List Halle - ausverkauft 25. Mai 2024 Wien Globe Wien – Marx Halle – Studio 2 - ausverkauft

Wien Globe Wien – Marx Halle – Studio 2 - ausverkauft 26. Mai 2024 Wien Globe Wien – Marx Halle – Studio 2 (Zusatztermin) - ausverkauft

Wien Globe Wien – Marx Halle – Studio 2 (Zusatztermin) - ausverkauft 30. Mai 2024 Mönchengladbach Kunstwerk - ausverkauft

Mönchengladbach Kunstwerk - ausverkauft 31. Mai 2024 Solingen Theater- und Konzerthaus - ausverkauft

Solingen Theater- und Konzerthaus - ausverkauft 1. Juni 2024 Krefeld Seidenweberhaus - ausverkauft

Krefeld Seidenweberhaus - ausverkauft 5. Juni 2024 Bonn Brückenforum - ausverkauft

Bonn Brückenforum - ausverkauft 6. Juni 2024 Troisdorf Stadthalle - ausverkauft

Troisdorf Stadthalle - ausverkauft 7. Juni 2024 Alsdorf Stadthalle

Alsdorf Stadthalle 6. September 2024 Chemnitz Stadthalle - ausverkauft

Chemnitz Stadthalle - ausverkauft 7. September 2024 Offenbach am Main Stadthalle Stadt Offenbach

Offenbach am Main Stadthalle Stadt Offenbach 8. September 2024 Wolfsburg Congress Park - ausverkauft

Wolfsburg Congress Park - ausverkauft 11. September 2024 Bremerhaven Stadthalle

Bremerhaven Stadthalle 12. September 2024 Hannover Swiss Life Hall

Hannover Swiss Life Hall 13. September 2024 Magdeburg GETEC-Arena - ausverkauft

Magdeburg GETEC-Arena - ausverkauft 16. September 2024 München Circus Krone (Zusatzshow) - ausverkauft

München Circus Krone (Zusatzshow) - ausverkauft 17. September 2024 München Circus Krone (Zusatzshow) - ausverkauft

München Circus Krone (Zusatzshow) - ausverkauft 18. September 2024 München Circus Krone (Zusatzshow) - ausverkauft

München Circus Krone (Zusatzshow) - ausverkauft 19. September 2024 München Circus Krone - ausverkauft

München Circus Krone - ausverkauft 2. Oktober 2024 Rosenheim Ku’Ko Kultur + Kongress Zentrum - ausverkauft

Rosenheim Ku’Ko Kultur + Kongress Zentrum - ausverkauft 3. Oktober 2024 Balingen Volksbankmesse - ausverkauft

Balingen Volksbankmesse - ausverkauft 4. Oktober 2024 Pforzheim CCP CongressCentrum Pforzheim

Pforzheim CCP CongressCentrum Pforzheim 11. Oktober 2024 Ilshofen Arena Hohenlohe

Ilshofen Arena Hohenlohe 12. Oktober 2024 Mainz Rheingoldhalle - ausverkauft

Mainz Rheingoldhalle - ausverkauft 13. Oktober 2024 Hildesheim Halle 39 - ausverkauft

Hildesheim Halle 39 - ausverkauft 1. November 2024 Köln Lanxess Arena

Köln Lanxess Arena 7. November 2024 Düren Arena

Düren Arena 8. November 2024 Lemgo Phoenix Contact Arena

Lemgo Phoenix Contact Arena 9. November 2024 Aurich Sparkassen-Arena Aurich - ausverkauft

Aurich Sparkassen-Arena Aurich - ausverkauft 16. November 2024 Hamburg Barclaycard Arena Zusatzshow

Hamburg Barclaycard Arena Zusatzshow 28.Nobember 2024 Aachen Eurogress

Aachen Eurogress 29. November 2024 Duisburg Theater am Marientor

Duisburg Theater am Marientor 30. November 2024 Wuppertal Stadthalle - ausverkauft

Wuppertal Stadthalle - ausverkauft 4. Dezember 2024 Berlin Tempodrom (Zusatzshow)

Berlin Tempodrom (Zusatzshow) 5. Dezember 2024 Berlin Tempodrom (Zusatzshow) - ausverkauft

Berlin Tempodrom (Zusatzshow) - ausverkauft 6. Dezember 2024 Berlin Tempodrom - ausverkauft

Berlin Tempodrom - ausverkauft 21. Dezember 2024 Oberhausen Rudolf-Weber-Arena (TV-Aufz.)

Comedy-Show Auftritte von Chris Tall 2024

22. Februar 2024 Lenk im Simmental Wildstrubel-Arena DAS ZELT (Mixed Show)

Lenk im Simmental Wildstrubel-Arena DAS ZELT (Mixed Show) 14. März 2024 Lachen Hafenanlage DAS ZELT (Mixed Show)

Lachen Hafenanlage DAS ZELT (Mixed Show) 11. April 2024 Zürich Kasernenareal DAS ZELT (Mixed Show)

Zürich Kasernenareal DAS ZELT (Mixed Show) 10. Juni 2024 Luzern Allmend DAS ZELT (Mixed Show)

Luzern Allmend DAS ZELT (Mixed Show) 13. Juni 2024 Murten Freizeitwiese Pantschau DAS ZELT (Mixed Show)

Murten Freizeitwiese Pantschau DAS ZELT (Mixed Show) 20. August 2024 Berlin Die Wühlmäuse Ingmar Stadelmann trifft Chris Tall – Ich hab’ da mal ‘ne Frage

Berlin Die Wühlmäuse Ingmar Stadelmann trifft Chris Tall – Ich hab’ da mal ‘ne Frage 29. August 2024 Obergösgen Munimatte DAS ZELT (Mixed Show)

Obergösgen Munimatte DAS ZELT (Mixed Show) 3. September 2024 Berlin Mercedes-Benz-Arena (Mixed Show)

Berlin Mercedes-Benz-Arena (Mixed Show) 26. September 2024 Basel Rosentalanlage DAS ZELT (Mixed Show)

Basel Rosentalanlage DAS ZELT (Mixed Show) 9. Oktober 2024 Wettingen Zirkuswiese Wettingen DAS ZELT (Mixed Show)

Viele Shows im Jahr 2024 sind schon ausgebucht. Wer keine Tickets mehr in seiner Stadt bekommt, kann allerdings auch auf das Jahr 2025 ausweichen. Auch da ist Chris Tall von März bis Mai auf Tour mit seiner Show "Laugh Stories" - und Tickets sind noch reichlich verfügbar.

Auch interessant: "LOL: Last One Laughing"-XMAS Special: Erster Trailer ist da

Chris Tall Comedy-Tour 2025: Das sind die Termine

13. März 2025 Aurich Sparkassen-Arena Aurich

Aurich Sparkassen-Arena Aurich 14. März 2025 Oldenburg Kleine EWE Arena

Oldenburg Kleine EWE Arena 15. März 2025 Kiel Wunderino Arena

Kiel Wunderino Arena 21. März 2025 Nürnberg Kia Metropol Arena

Nürnberg Kia Metropol Arena 22. März 2025 Aschaffenburg f.a.n. Frankenstolz Arena

Aschaffenburg f.a.n. Frankenstolz Arena 23.März 2025 Würzburg tectake Arena

Würzburg tectake Arena 3. April 2025 Linz TipsArena

Linz TipsArena 4. April 2025 Wien Wiener Stadthalle

Wien Wiener Stadthalle 5. April 2025 Graz Stadthalle Graz

Graz Stadthalle Graz 11. April 2025 Koblenz CGM Arena

Koblenz CGM Arena 12. April 2025 Neu-Ulm Ratiopharm Arena

Neu-Ulm Ratiopharm Arena 13. April 2025 Kempten Big Box

Kempten Big Box 24. April 2025 Saarbrücken Saarlandhalle

Saarbrücken Saarlandhalle 25. April 2025 Trier SWT Arena Trier

Trier SWT Arena Trier 26. April 2025 Mannheim SAP Arena

Mannheim SAP Arena 30. April 2025 Wetzlar Buderus Arena Wetzlar

Wetzlar Buderus Arena Wetzlar 1. Mai 2025 Dresden Messe Dresden Tickets

Dresden Messe Dresden Tickets 2. Mai 2025 Leipzig Quarterback Immobilien Arena Tickets

Leipzig Quarterback Immobilien Arena Tickets 9. Mai 2025 Krefeld Yayla Arena

Krefeld Yayla Arena 10. Mai 2025 Bielefeld Seidensticker Halle

Bielefeld Seidensticker Halle 11. Mai 2025 Lingen EmslandArena

Lingen EmslandArena 16. Mai 2025 Rostock Stadthalle Tickets

Rostock Stadthalle Tickets 17. Mai 2025 Bremen Halle 7

Bremen Halle 7 18. Mai 2025 Lüneburg LKH Arena

Lüneburg LKH Arena 23. Mai 2025 Stuttgart Porsche-Arena

Stuttgart Porsche-Arena 24. Mai 2025 München Olympiahalle

München Olympiahalle 25. Mai 2025 Freiburg im Breisgau Sick-Arena

Freiburg im Breisgau Sick-Arena 29. Mai 2025 Münster Halle Münsterland

Münster Halle Münsterland 30. Mai 2025 Göttingen Lokhalle

Göttingen Lokhalle 31. Mai 2025 Frankfurt am Main Süwag Energie ARENA

Alle Angaben ohne Gewähr. (Stand: 20.12.2023)