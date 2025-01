Hamburg - Komiker Chris Tall (33) denkt schon jetzt intensiv an einen großen Auftritt in seiner Heimatstadt in fünf Monaten. „Ich bin tatsächlich so aufgeregt, dass ich mich jetzt schon mit einem Psycho-Doc darauf vorbereite“, sagte Tall der Deutschen Presse-Agentur. Mit seinem aktuellen Programm „Laugh Stories“ gastiert der HSV-Fan am 7. Juni im Volksparkstadion. Der Gig soll für das Fernsehen aufgezeichnet werden.

„Mein größtes Problem in der Vergangenheit war, dass ich so große Shows nicht genießen konnte, weil ich so aufgeregt war. Ich hatte erst im Nachhinein das Gefühl, dass es cool war“, erklärte Tall. „Und deshalb möchte ich mich auf dieses einmalige Erlebnis und diesen Kindheitstraum so vorbereiten, dass ich es genießen kann. Ich will nicht, dass ich da auf Autopiloten schalte und irgendwie durchkomme.“

Das Timing im Stadion ist langsamer

Auch handwerklich gesehen sei der Auftritt in einem Fußballstadion eine andere Nummer. „Wenn ich vor 500 Menschen auftrete, mache ich einen Gag und der Lacher ist sofort da. Es passiert alles innerhalb von einer Sekunde. In einem Stadion mache ich einen Gag, es dauert original eine Sekunde, bis ihn jeder gehört hat. Dann dauert es vielleicht noch eine Sekunde, bis sie lachen und eine weitere Sekunde, bis das Lachen bei mir vorne ankommt.“ Das verlangsame das Timing extrem.

Der Stand-up-Comedian wurde 2013 beim „RTL Comedy Grand Prix“ entdeckt und moderiert mittlerweile diverse Spiel- und Rateshows im Fernsehen. Aktuell ist der 33-Jährige jeden Montag (21.25 Uhr) in seiner Sendung „Chris Du das hin?“ auf ProSieben zu sehen. Darin stellt er sich kuriosen und überraschenden Aufgaben.